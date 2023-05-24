Ukrayna'yı destekleyen 'Rus Gönüllüler Tugayı': Belgorod'da savaş ve keşif faaliyetleri yürütüyoruz

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'yı destekleyen ve son günlerde Rus ordusuna karşı çatışmalara giren gruplardan "Rus Gönüllüler Tugayı'nın" (RDK) Komutanı "Denis", Belgorod yönünde savaş ve keşif faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukrayna'yı destekleyen ve son günlerde Rus ordusuna karşı çatışmalara giren gruplardan "Rus Gönüllüler Tugayı'nın" (RDK) Komutanı "Denis", Belgorod yönünde savaş ve keşif faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya sınırına yakın bir noktada düzenlenen uluslararası ve yerel gazeteciler turu kapsamında, Rusya vatandaşlarından oluştuğu bilinen RDK üyeleri tarafından basın toplantısı düzenlendi.

RDK'nın "Denis" kod adlı komutanı, diğer gruplarla beraber kendi savaşçılarının da Rusya'nın Belgorod bölgesinde Rus ordusuna karşı çatışmalarda yer aldıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve hükümete karşı savaştıklarını kaydeden "Denis", kendilerine bağlı birliklerinin, gerek Rusya'nın Belgorod bölgesinde gerekse Ukrayna'da Rus kuvvetlerine karşı mücadele ettiklerini ifade etti.

Ukrayna tarafından Rusya sınırını geçerek Belgorod bölgesinde "savaş ve keşif faaliyetleri yürüttüklerini" belirten "Denis", Rusya vatandaşlarının kendilerini desteklediklerini iddia ederek, "Sonuçlar zaten görülüyor. Teçhizatı, silahları (Rus ordusundan) ele geçirdik." şeklinde konuştu.

Amacımız, Rusya'yı "özgürleştirmek"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan "Denis", Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Ukrayna tarafına destek vermek amacıyla Ağustos 2022'de RDK'yi kurduklarını söyledi.

Amaçlarının Rus ordusunun Ukrayna topraklarından geri çekilmesi için savaş faaliyetlerinin sürdürülmesi olduğunu dile getiren "Denis", şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için her şeyden önce tam teşekküllü bir muharebe birimi oluşturmak, bu muharebelerde deneyim kazanmak önemlidir, çünkü hedefimiz elbette Ukrayna topraklarındaki bu savaş bittikten sonra yurt dışına, vatanımıza (Rusya) girmek ve onu özgürleştirmektir Bu bizim ana hedefimiz."

Belgorod bölgesine Ukrayna sabotaj grubu girdi

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, 22 Mayıs'ta Rusya sınırlarına girdiğini ve bunlara karşı operasyon yürütüldüğünü bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 23 Mayıs'ta, ülkesinin Belgorod bölgesine giren Ukrayna sabotaj grubunun yenilgiye uğratıldığını söylemişti.