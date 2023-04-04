Ukrayna Yeni IMF Programından 2,7 Milyar Dolar Aldı

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pyshnyy, Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni yardım programından 2,7 milyar ABD doları tutarındaki ilk dilimi aldığını söyledi.

Pyshnyy, Pazartesi günü Facebook'ta "Hızlı yardımları için ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" diye yazdı.

Yetkili, Ukrayna'nın programın ilk incelemesini başarıyla geçmek ve bir sonraki yardım dilimini almak için aktif olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.

IMF geçen hafta, Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında yaklaşık 15,6 milyar dolar değerinde 48 aylık yeni bir uzatılmış düzenlemeyi onaylamıştı.

Program mali, dış, fiyat ve finansal istikrarı sürdüren ve Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını destekleyen politikalar sağlamayı amaçlıyor.