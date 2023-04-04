Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ukrayna Yeni IMF Programından 2,7 Milyar Dolar Aldı

Ukrayna Yeni IMF Programından 2,7 Milyar Dolar Aldı

Güncel Haberler

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pyshnyy, Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni yardım programından 2,7 milyar ABD doları tutarındaki ilk dilimi aldığını söyledi.

KİEV, 4 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Andriy Pyshnyy, Ukrayna'nın Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yeni yardım programından 2,7 milyar ABD doları tutarındaki ilk dilimi aldığını söyledi.

Pyshnyy, Pazartesi günü Facebook'ta "Hızlı yardımları için ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" diye yazdı.

Yetkili, Ukrayna'nın programın ilk incelemesini başarıyla geçmek ve bir sonraki yardım dilimini almak için aktif olarak çalıştığını da sözlerine ekledi.

IMF geçen hafta, Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) kapsamında yaklaşık 15,6 milyar dolar değerinde 48 aylık yeni bir uzatılmış düzenlemeyi onaylamıştı.

Program mali, dış, fiyat ve finansal istikrarı sürdüren ve Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını destekleyen politikalar sağlamayı amaçlıyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: Xinhua / Güncel

Merkez Bankası Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title