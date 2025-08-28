Ukrayna, Yeni ABD Büyükelçisini Atadı

KİEV, 28 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina'yı Ukrayna'nın yeni ABD Büyükelçisi olarak atayan kararnameyi çarşamba günü imzaladı.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada ABD'deki Ukrayna Büyükelçiliği'nin çalışmalarını yeniden canlandırmak için yürütülecek temel görevlerin ana hatlarını belirlediğini kaydederek, ana önceliğin, savunma sektöründekiler başta olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan anlaşmaları tam olarak uygulamak olduğunu söyledi.

Stefanişina, Şubat 2021'den bu yana Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Oksana Markarova'nın yerine göreve başladı.