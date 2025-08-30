Ukrayna'ya Yoğun Rus Hava Saldırıları: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunca Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Zaporijya kentinde 1 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivillere karşı yaklaşık 540 insansız hava aracı, 8 balistik füze ve 37 farklı türde füze kullandığını belirtti.

Rus saldırılarında Zaporijya'daki 5 katlı bir apartmanın hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Ne yazık ki saldırıda şu ana kadar 1 kişinin öldüğü doğrulandı, aralarında çocukların da bulunduğu düzinelerce kişi de yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Volın, Dnipro, Donetsk, Jitomir, İvano-Frankivsk, Kiev, Rivne, Sumı, Harkiv, Hmelnıtski, Çerkası, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinin de saldırılardan etkilendiğini vurguladı.

Rus saldırıları nedeniyle bu bölgelerde çok sayıda yangın çıktığını kaydeden Zelenskiy, özellikle sivil altyapının, evlerin ve iş yerlerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, diplomasiye fırsat vermenin tek yolunun Rus ordusunu finanse edenlere karşı sert önemler alınması olduğunu belirterek, "Rusya'nın bankacılık ve enerji sektörlerine yaptırımlar uygulanmalı." çağrısında bulundu.

Savaşın sadece siyasi açıklamalarla sona ermeyeceğini savunan Zelenskiy, uluslararası toplumun Rusya'ya karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Rus ordusundan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'ya gece boyunca İHA, hava, kara ve deniz füzeleri kullanarak saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Saldırılarda Rusya'nın 537 Şahed tipi ve farklı tiplerde İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Rus ordusunun 8 İskender-M balistik füze ve 37 seyir füzesi fırlattığı aktarılmıştı.

Açıklamada, hava saldırılarının Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilerek, "İlk verilere göre, savunma sistemleri 548 hava unsurunu imha etti." denilmişti.