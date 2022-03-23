"Ukrayna'ya S-400 İddiası Gerçekçi Değil" - Haberler

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"Ukrayna'ya S-400 İddiası Gerçekçi Değil"

DailyMotion.com - Güncel
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ABD tarafınca Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi önerisinde bulunulduğu iddiası askeri uzmanlar ve savunma analistleri tarafından gerçekçi görülmezken, böyle bir adımın "Ankara'yı savaşa sürükleyeceği" görüşü dile getiriliyor.

ANKARA (DailyMotion.com) - ABD tarafınca Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi önerisinde bulunulduğu iddiası askeri uzmanlar ve savunma analistleri tarafından gerçekçi görülmezken, böyle bir adımın " Ankara'yı savaşa sürükleyeceği" görüşü dile getiriliyor

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Ankara, Rusya, S 400, Güncel, Haberler

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