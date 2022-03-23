"Ukrayna'ya S-400 İddiası Gerçekçi Değil"

ANKARA (DailyMotion.com) - ABD tarafınca Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi önerisinde bulunulduğu iddiası askeri uzmanlar ve savunma analistleri tarafından gerçekçi görülmezken, böyle bir adımın " Ankara'yı savaşa sürükleyeceği" görüşü dile getiriliyor

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