Ukrayna'ya Rusya'dan Balistik Füze ve İHA Saldırısı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda bir kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda 122 insansız hava aracı ve iki balistik füze kullanıldığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev, Odessa, Harkiv, Sumi, Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine iki balistik füze ve 122 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev bölgesindeki Vişgorod şehrine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Şehirdeki arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu bir kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını aktardı.

Rus ordusunun ayrıca Ukrayna'nın Odessa, Harkiv, Sumi ile Herson ve Dnipropetrovsk bölgelerine de saldırılar yaptığını ifade eden Zelenskiy, "Dnipropetrovsk ve Harkiv bölgelerinde yaralılar var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesine 122 İHA ve iki balistik füzesi fırlattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılar her gün gerçekleşiyor. Ruslar, sadece bu hafta içerisinde halkımıza yönelik yaklaşık 1400 İHA, 1100 güdümlü bomba ve 66 füze kullandı. Bu yüzden Ukrayna'nın dayanıklılığını her gün güçlendirmeliyiz."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
