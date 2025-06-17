Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 15 Ölü, 75 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine Rus ordusu tarafından füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin yaralandığını belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırılarında başkent Kiev, Odessa, Çernigiv, Mıkolayiv, Jitomir, Kirovograd ve Zaporijya bölgelerinin hedef alındığını aktardı.

Rusların 440'tan fazla İHA ve 32 füzeyle saldırdığını bildiren Zelenskiy, "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri (oldu)." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kiev'in 8 ayrı semtinde hasarların meydana geldiğini belirterek, enkaz altından insanların kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Odessa kentinde de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırılarda en az 15 kişinin öldüğünü, 75 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bunu sadece savaşı sürdürebildiği için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Bu dünyada güçlü olanların buna göz yumması kötü." değerlendirmesinde bulundu.