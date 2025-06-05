Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 103 İHA ve Balistik Füze Kullanıldı

Ukrayna'ya Rus Saldırısı: 103 İHA ve Balistik Füze Kullanıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine düzenlediği saldırılarda 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze kullandığını açıkladı. Farklı bölgelerin hedef alındığı bombardımanda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesinin çeşitli bölgelerine 103 insansız hava aracı (İHA) ve bir balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bu gece ülkesine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda farklı bölgelerin hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Bu gece Ukrayna'ya 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze fırlatıldı. Donetsk, Harkiv, Odessa, Sumi, Çernigiv ile Dnipropetrovsk ve Herson bölgeleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.

Çernigiv bölgesindeki Priluky şehrine yönelik saldırıda görevde bulunan arama kurtarma ekiplerinden bir kişinin ailesinden biri çocuk 3 kişinin öldüğünü duyuran Zelenskiy, "Rusya, cinayete devam etmek için sürekli olarak kendine zaman kazanmaya çalışıyor. Dünyadan yeterince güçlü bir kınama ve baskı hissetmediğinde tekrar öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine yönelik saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenskiy, müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet etti.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Rusların gece düzenlediği saldırılarda Priluky şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, Harkiv kentinde ise 18 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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