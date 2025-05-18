Ukrayna'ya Rus İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ukrayna'ya Rus İHA Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Ukrayna ordusu, Rus ordusunun 273 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ukrayna hava kuvvetleri, 88 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Ukrayna ordusu, Rus ordusunun, ülkenin farklı bölgelerine 273 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine İHA'larla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Rusların, simülatör ve saldırı tipi İHA'lardan oluşan toplam 273 İHA ile saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ukrayna hava kuvvetlerince 88 İHA'nın imha edildiği, 128 İHA'nın ise yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, İHA'ların Kiev, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerini hedef aldığı ifade edildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi'nden (DSNS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusların Kiev bölgesindeki Obukhiv ilçesinde bir eve düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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