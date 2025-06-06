Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 3 Ölü, 40 Yaralı

Ukrayna'ya Hava Saldırıları: 3 Ölü, 40 Yaralı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın Ukrayna'nın sivil hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda 3 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) 1 Haziran'da Rus savaş uçaklarını hedef aldığı saldırılara Rusya'nın, Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik saldırı düzenleyerek yanıt verdiğini belirtti.

Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun bu gece ve sabaha karşı Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın, SBU tarafından 1 Haziran'da Rus savaş uçaklarına yönelik düzenlediği saldırılara karşılık verdiğini savunan Sybiha, "Rusya, uçakların imha edilmesine, Ukrayna'daki sivillere bu gece saldırarak yanıt verdi." ifadesini kullandı.

Saldırılarda Kiev, Lutsk, Lviv, Ternopil, Çernigiv ile Kremençuk ve diğer şehir ve bölgelerin hedef alındığını aktaran Sybiha, "Çok katlı binalar vuruldu. Enerji altyapısı hasar gördü." ifadesine yer verdi.

Sybiha, şunları kaydetti:

"Ukrayna ile Rusya arasındaki fark, Ukrayna'nın, çocuklarımızı bombalamak için donatılmış uçaklar gibi meşru askeri hedefleri vurmasıdır. Rusya ise yerleşim alanlarını, sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alıyor."

Saldırılarda 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Ukrayna Ulusal Polisine ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Rus saldırıları nedeniyle mevcut bilgilere göre, ülke genelinde 3 kişinin öldüğü ve 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basından alınan bilgilere göre, saldırılar nedeniyle Kiev'de bazı metro istasyonları ve tren hatları kapatıldı, ülkenin farklı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram hesabından daha önce bu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus saldırıları nedeniyle başkentte 4 kişinin öldüğünü ifade etmişti.

Ukrayna: Rusya 407 İHA ve 44 füzeyle saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat da yerel basına yaptığı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine 407 insansız hava aracı (İHA), balistik ve seyir füzeleri olmak üzere toplam 44 füzeyle saldırı düzenlediğini kaydetti.

İgnat, hava savunma güçlerince 30'a yakın füze ve yaklaşık 200 İHA'nın imha edildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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