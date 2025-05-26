Ukrayna'ya Düzenlenen Saldırıda 12 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Ukrayna'ya Düzenlenen Saldırıda 12 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze ve İHA saldırısında 3 çocuk dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev çevresindeki köylerde en fazla can kaybı yaşandı.

KİEV, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın pazar günü erken saatlerde Ukrayna'ya düzenlendiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere en az 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ulusal Polisin Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev bölgesinde 4 kişinin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı, en fazla can kaybının da başkent çevresindeki köylerde yaşandığı bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, üst üste iki gece saldırıya uğrayan başkentte ise 11 kişinin yaralandığını ve konutların hasar gördüğünü söyledi.

Devlet Acil Durumlar Servisi kuzeydeki Jitomir bölgesinde 3 çocuğun öldüğünü, batıdaki Hmelnitski bölgesinde 4 ve güneydeki Mikolayiv bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırılarda 56 seyir füzesi, 9 balistik füze, 4 güdümlü füze ve 298 saldırı amaçlı İHA kullanıldı. Hava savunması 45 seyir füzesi ile 266 İHA'yı düşürdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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