Ukrayna'ya bugün yapılan Rus saldırılarında Dnipro'da bir ev isabet alındı

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipro??????? şehrine yaptığı saldırılarda isabet alınan bir evde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rus ordusunun bugün Ukrayna'nın Dnipro??????? şehrine yaptığı saldırılarda isabet alınan bir evde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dnipro şehrinde Rus saldırısı sonucu tamamen yanan müstakil evin sahibi Sergey, AA muhabirine, patlama sonucu yıkılan evin kendisine ait olduğunu ancak evde erkek kardeşi ve onun ailesinin yaşadığını söyledi.

Sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda kardeşinin kızının ve 2 yaşındaki torununun hayatını kaybettiğini aktaran Sergey, yaralı kardeşi ile eşi ve damadının hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Füzenin isabet ettiği ev kullanılmaz hale gelirken saldırıda hayatını kaybeden çocuğun yanmış oyuncak ve eşyaları dikkati çekti.

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil, Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenlemişti.

Uman'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.