Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), intihar İHA'larıyla Rus ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, 'Ruslar mühimmat eksikliğinden mi şikayetçi' SBU Özel Kuvvetleri gecikme olmaksızın doğrudan hedefe yönelik teslimatlar yapıyor. Bu askerlerimizin çalışmalarının sadece bir kısmı, yakında daha da fazla işgalci ve teçhizatı yok edilecek. Zaferi tamamlayana kadar çalışacağız? ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, intihar İHA'larının Rus tankları, askeri cipleri ve diğer zırhlı araçların hedef alındığı görüldü.