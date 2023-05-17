Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna'ya ait intihar İHA'ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu

Güncel Haberler

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), intihar İHA'larıyla Rus ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), intihar İHA'larıyla Rus ordusuna ait askeri araçların hedef alındığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

SBU'dan yapılan açıklamada, 'Ruslar mühimmat eksikliğinden mi şikayetçi' SBU Özel Kuvvetleri gecikme olmaksızın doğrudan hedefe yönelik teslimatlar yapıyor. Bu askerlerimizin çalışmalarının sadece bir kısmı, yakında daha da fazla işgalci ve teçhizatı yok edilecek. Zaferi tamamlayana kadar çalışacağız? ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde, intihar İHA'larının Rus tankları, askeri cipleri ve diğer zırhlı araçların hedef alındığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İhlas Haber Ajansı Ukrayna İntihar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title