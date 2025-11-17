Haberler

Ukrayna ve Yunanistan Arasında Doğalgaz Anlaşması İmzalandı

Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yunanistan'ı ziyareti sırasında, Yunanistan ve Ukrayna arasında doğalgaz anlaşması imzalandı. Anlaşma, ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazının 2025-2026 döneminde Ukrayna'ya aktarılmasını öngörüyor.

ATİNA, 17 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yunanistan'a gerçekleştirdiği kısa ziyaret sırasında iki ülke arasında doğalgaz anlaşması imzalandı.

Yunanistan ulusal haber ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre, pazar günü Yunanistan'ın DEPA Commercial şirketi ile Ukrayna'nın Naftogaz şirketi arasında imzalanan niyet mektubu uyarınca Aralık 2025'ten Mart 2026'ya kadar ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgazı Dikey Koridor olarak adlandırılan hat üzerinden Ukrayna'ya aktarılacak.

Anlaşma, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Zelenskiy'nin nezaretinde Atina'da imzalandı.

Anlaşmayla Ukrayna'ya "çeşitlendirilmiş ve güvenilir enerji kaynakları" sağlanacağını belirten Miçotakis, Yunanistan'ın Orta ve Doğu Avrupa'ya doğalgaz akışında önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti.

Ziyaret sırasında iki lider, Ukrayna'daki yeniden inşa çabaları, savunma işbirliği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu konularını da görüştü.

