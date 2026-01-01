Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Umerov'dan Bakan Fidan'la Görüşmesine İlişkin: "Yakın İş Birliği İçinde Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

(ANKARA) - Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da yaptıkları görüşmede, müzakere süreçlerinin durumunu ve bundan sonraki adımların koordinasyonunun ele alındığını bildirerek, "Yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Umerov, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görüşmede müzakere süreçlerinin mevcut durumu ve bundan sonraki adımların koordinasyonunun ele alındığını belirten Umerov, "Her zaman olduğu gibi insani konulara ve halkımızın geri dönüşüne özel önem verildi. Türkiye, Ukrayna'nın önemli bir ortağı ve diyalog için kilit platformlardan biridir. Yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanına sonuçlar hakkında bilgi verdim" dedi.

"Mevcut işbirliği biçimleri çerçevesinde sistematik çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Umerov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile de bir araya geldi.

Umerov, bu görüşmeye ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye ziyaretim sırasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdim. Güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerimizi paylaştık, olası gelişme senaryolarını ele aldık ve müzakere süreçlerinin dinamiklerini ve bölgesel ortamı dikkate alarak eylemleri koordine ettik. Ayrıca savaş esirlerimizin serbest bırakılması ve Rusya tarafından yasa dışı olarak kaçırılan sivillerin ve çocukların iadesi konularını da görüştük. Mevcut işbirliği biçimleri çerçevesinde sistematik çalışmalarımıza devam ediyoruz."