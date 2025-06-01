Ukrayna ve Rusya Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor

Ukrayna ve Rusya Heyetleri İstanbul'da Barış Görüşmeleri İçin Bir Araya Geliyor
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Ukrayna ve Rusya heyetleri, barış görüşmeleri için yarın İstanbul'da buluşacak. Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya heyetine ise Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin, yarın saat 13.00'te İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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