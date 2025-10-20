Ukrayna ve Rusya Enerji Tesislerine Saldırdı

MOSKOVA/KİEV, 20 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna ve Rusya, pazar günü birbirlerinin kilit önemdeki enerji tedarik tesislerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları düzenledi.

Rusya ve Kazakistan yetkililerinin bildirdiğine göre Ukrayna'ya ait İHA'ların, Rusya'nın Kazakistan sınırı yakınlarındaki Orenburg bölgesinde hedef aldığı büyük bir doğalgaz işleme tesisinde çıkan yangın sonucu Kazakistan'dan doğalgaz alımı geçici olarak durduruldu.

Rusya'nın devlete ait enerji devi Gazprom tarafından işletilen Orenburg tesisi, yıllık yaklaşık 45 milyar metreküp işleme kapasitesiyle dünyanın bu türdeki en büyük tesislerinden biri konumunda.

Bölge Valisi Yevgeniy Solntsev, saldırıda bir atölyenin yandığını ve tesisin bir kısmının da zarar gördüğünü söyledi. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Gazprom'un saldırı nedeniyle oluşan acil durum sonucu Kazakistan doğalgazının işlenmesini durdurduğunu teyit etti.

Öte yandan Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinin ülkenin orta kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesinde bir kömür madenine ağır saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sırasında yeraltında bulunan 192 madencinin tamamının güvenli şekilde tahliye edildiğini belirten maden yönetimi, bunun son iki ayda şirketin kömür tesislerine düzenlenen dördüncü büyük çaplı saldırı olduğunu belirtti.

Yönetim, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşman, kış sezonu başlamadan kısa süre önce, Ukrayna enerji sektörüne bir kez daha darbe vurdu" ifadelerini kullandı.