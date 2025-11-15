Haberler

Ukrayna ve Rusya Arasındaki Esir Takası İçin Türkiye'de Görüşmeler Yapıldı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Türkiye ve BAE'de Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması için görüşmeler yaptıklarını duyurdu. 1200 Ukraynalının serbest bırakılması üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile esir takasının yeniden başlatılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmeler yaptığını bildirdi.

Umerov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve BAE'de temaslarda bulunduğunu belirterek "Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy) adına, bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda arabuluculuk görüşmeleri yürüttüm." ifadesini kullandı.

Esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında mutabakata varıldığını aktaran Umerov, şunları kaydetti:

"Taraflar, bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın gelecekte teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor."

Umerov ayrıca, "Esaretten dönecek Ukraynalıların, Yeni Yıl ve Noel tatillerini evlerinde, aile sofralarında ve akrabalarının yanında kutlayabilmeleri için aralıksız çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da, 12 Kasım'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
