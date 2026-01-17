Haberler

UAEA: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne giden elektrik hattının tamiri için yerel ateşkes yapıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne giden elektrik hattının onarımına başlanabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında yerel ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu gelişme, nükleer tesislerin güvenliği açısından kritik öneme sahip.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne giden elektrik hattının onarımına başlanabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında yerel ateşkes uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki nükleer tesislerin durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne giden son yedek elektrik hattının onarımına başlanabilmesi için Rusya ve Ukrayna arasında yerel ateşkes uygulanması hususunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Grossi, "Sürekli askeri faaliyetlerden kaynaklanan elektrik kesintileri, nükleer tesislerin güvenliğini doğrudan etkiliyor. UAEA, öncelikli olarak bu kritik trafo merkezlerinin işlevselliğini değerlendirmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki elektrik şebekesi operatörü görevlilerinin, 2 Ocak'taki askeri faaliyetler sonucu hasar gören ve bağlantısı kesilen hattın onarım çalışmalarına gelecek günlerde başlaması bekleniyor.

UAEA ekibi, Viyana'dan ayrılıp onarım çalışmalarını gözlemlemek üzere bölgeye doğru yola çıktı.

