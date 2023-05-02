Ukrayna ve Rusya Arasında 'Tüm Esirlerin' Takası Birkaç Aşamada Gerçekleşecek

KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı, Ukrayna ile Rusya arasında öngörülen "tüm esirlerin" takas sürecinin birkaç aşamada gerçekleşeceğini belirtti.

KİEV, 2 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı, Ukrayna ile Rusya arasında öngörülen "tüm esirlerin" takas sürecinin birkaç aşamada gerçekleşeceğini belirtti.

Kurumdan Pazartesi günü yapılan açıklamada, "'Tüm esirlerin' takası üzerinde anlaşmayı başarırsak, bunun birkaç aşamada gerçekleştirileceği açık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tarafların ellerindeki tüm tutsakların serbest bırakılmasının belirli riskler içerdiği, bu nedenle takas anlaşmasını uygulamak için atılacak tüm adımların "ihtiyatlı ve etraflıca düşünülmüş" nitelikte olacağı belirtildi.

Bu ayın başlarında, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov, Ukrayna'nın Rusya ile "tüm esirlerin" takası konusunda görüşmelerde bulunduğunu söylemişti.

Ukrayna makamlarına göre Ukrayna ve Rusya, Mart 2022'deki ilk esir değişiminden bu yana 40'tan fazla esir takası gerçekleştirdi.