Ukrayna ve Rusya Arasında İkinci Esir Değişimi Gerçekleşti

KİEV, 14 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna ve Rusya perşembe günü ağır hasta ve ağır yaralı savaş tutuklularını kapsayan esir değişiminin ikinci aşamasını gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada serbest bırakılanlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Muhafızlar ve Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'ndan askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Pazartesi başlayan geniş kapsamlı esir değişiminin bir parçası olan bu takas, geçen hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında varılan anlaşma çerçevesinde gerçekleştiriliyor.