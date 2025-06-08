Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası Süreci Başlıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kirilo Budanov, Rusya ile İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşma çerçevesinde, esir takası ve asker cenazelerinin iadesi sürecinin gelecek hafta başlayabileceğini bildirdi.

Budanov, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul müzakerelerinde esir takası ve asker cenazelerinin iade edilmesine ilişkin Rusya ile varılan anlaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Budanov, şunları kaydetti:

"İstanbul'da varılan anlaşmalara dikkatle uyuyoruz. Kimin, ne zaman ve nasıl değişeceği birilerinin tek başına vereceği bir karar olmamalı. Dikkatli bir hazırlık sürüyor. Burada baskı ve manipülasyon kabul edilemez."

Budanov, esir takası ve asker cenazelerinin geri gönderilmesi sürecine ilişkin de "Yetkili kişilere salı günü bildirildiği üzere, İstanbul'daki müzakerelerin sonuçlarına göre iade etme faaliyetlerinin gelecek hafta başlaması planlanıyor. Düşmanın kirli bilgi oyununa rağmen her şey plana göre ilerliyor." ifadesini kullandı.