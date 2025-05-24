Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası Anlaşmasının İlk Aşaması Gerçekleşti

Ukrayna ve Rusya Arasında Esir Takası Anlaşmasının İlk Aşaması Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 390 Ukraynalı mahkumun geri döndüğünü açıkladı. Rusya ile yapılan takas anlaşmasının ilk aşaması İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırıldı.

- Ukrayna ve Rusya arasında takas anlaşmasının ilk aşaması gerçekleşti

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile takas anlaşmasının ilk aşamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, 390 Ukraynalı mahkumun ülkesine döndüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Kısa süre içinde uygulamaya girecek" açıklamasının ardından iki ülke arasında hareketlilik yaşandı. Rusya ve Ukrayna, her biri 390 mahkumu serbest bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bine karşı bin takas anlaşmasının ilk aşaması gerçekleştirildi. Bu anlaşma, Türkiye'deki toplantı sırasında sağlandı ve tam olarak uygulanması büyük önem taşıyor. Bugün 390 kişi. Cumartesi ve Pazar günleri takasın devam etmesini bekliyoruz. Ukraynalı kadın ve erkeklerin evlerine dönmesine yardımcı olan ve 7/24 çalışan herkese teşekkür ederiz. Esaret altında kalan herkesin geri getirilmesi çok önemli. Her bir ismi, her bir kişiyle ilgili tüm detayları doğruluyoruz. Bu tür adımları mümkün kılmak için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Takas, İstanbul'daki görüşmelerde kararlaştırılmıştı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, geçtiğimiz hafta İstanbul'da 2 saat süren görüşmelerde karşılıklı bin esirin takas edilmesine karar vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan bugün "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir esir takası anlaşması tamamlandı. Yakında uygulamaya girecek. Bu müzakere için her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Foça'da tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı! Alevlerle mücadele sürüyor

Bir şehrimizde zamanla mücadele! Alevler ormana sıçradı
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş

Kamyonetteki vahşeti itiraf etti! Baba ile oğlunu bu yüzden öldürmüş
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı

Yer: Konya! Hepsi fuhuştan tutuklandı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
X'te yaşanan erişim krizine ilişkin Elon Musk'tan açıklama: Ciddi iyileştirmeler yapmamız şart

Dünya genelinde X krizi! Elon Musk'tan açıklama geldi
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.