Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimi yapıldı

Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimin yapıldığı bildirildi.

Ukrayna ve Rusya arasında esir değişimin yapıldığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin talimatıyla bugün üçüncü esir değişiminin yapıldığını belirtti.

Değişim kapsamında 26 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Vereşçuk, 12 asker ve 14 sivilin evine döndüğünü aktardı.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title