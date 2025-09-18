Ukrayna ve Polonya, Savunma İşbirliğini Güçlendirecek

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Polonya ile savunma sanayisi ve hava savunma alanlarındaki işbirliğini daha da artırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Bakan Şmigal, başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Daha sonra Kosiniak-Kamysz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Şmigal, Rusya-Ukrayna Savaşındaki gelişmeleri ve bölgedeki güvenlik konularını değerlendirdi.

Şmigal, ikili görüşme sırasında Ukrayna ile Polonya'nın hava savunma sistemlerinin daha da güçlendirilmesi ve bu yöndeki işbirliği gibi konuları ele aldıklarını bildirdi.

"Bugün, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir dizi önemli adımlar üzerinde anlaştık. Savunma sanayisi ve hava savunma alanındaki işbirliğini güçlendireceğiz." diyen Şmigal, hava, deniz ve kara insansız hava sistemleri gibi sistemlerin üretilmesi konusunda Polonya tarafıyla ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Şmigal, Ukrayna ordusunun sahip olduğu tecrübeyi Polonyalı asker ve mühendisler ile paylaşmaya hazır olduklarını aktararak, "İnsansız Hava Sistemleri Ortak Görev Gücü oluşturuyoruz. Bir diğer öncelik ise balistik füzeler ve yapay zekadır." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın da Ukrayna ile ortak projelerde çalışmaya hazır olduğunu belirten Şmigal, "Polonya, SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) programından 43,7 milyar avro alacak ve Ukrayna ile ortak projeler uygulamaya hazır. Bu mekanizma, ortak savunma programlarımız için kilit mekanizmalardan biri haline gelmeli." dedi.

Şmigal, bölgesel güvenlik konusunda müttefik ülkelerle ortak hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek "Hepimiz biliyoruz ki Rusya, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için en büyük tehdit olmaya devam ediyor." diye konuştu.