Ukrayna ve Dünya Bankası 6 Milyar Dolarlık Toparlanma Programında Anlaştı

KİEV, 19 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna ve Dünya Bankası Grubu, zorlukların üstesinden gelinmesi ve Ukrayna'nın eski haline döndürülmesini sağlamak üzere özel bir program üzerinde anlaşmaya vardı.

KİEV, 19 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna ve Dünya Bankası Grubu, zorlukların üstesinden gelinmesi ve Ukrayna'nın eski haline döndürülmesini sağlamak üzere özel bir program üzerinde anlaşmaya vardı.

Salı günü Ukrayna hükümetinin basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre bu program kapsamında Kiev, 6 milyar ABD doları tutarında fona erişim kazanacak.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'a göre Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla sağlanacak fonlar, Ukrayna'da kritik, sosyal ve ulaşım altyapısını eski haline getirmekte kullanılacak.

Şmıgal, toparlanma programının, onay için beklediğini ve bu yıl içinde başlayacağını söyledi.

Bunun yanında Ukrayna, ısıtma sistemi de dahil olmak üzere enerji sektörü, ulaşım ve sağlık sektörlerinin yeniden inşası konusunda Dünya Bankası'yla ortak projeler uygulayacak.

Bu projelerin toplam değerinin 1,45 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.