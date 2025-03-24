Ukrayna ve ABD Heyetleri Riyad'da Görüştü

RİYAD, 24 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirterek görüşmenin "verimli ve odaklanmış" şekilde geçtiğini ve görüşmede "enerji gibi kilit öneme sahip konuların" ele alındığını söyledi.

Ukrayna heyetine başkanlık yapan Umerov, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin hedefinin Ukrayna ve Avrupa'nın geneli için "adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak" olduğunu vurguladı. Umerov, "Bu hedefi gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna ve ABD heyetleri, Riyad'da günün erken saatlerinde bir araya geldi.

Taraflar arasındaki bu görüşmeden yaklaşık 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen önceki toplantıda Ukrayna, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya silah yardımı ve istihbarat paylaşımı desteğini yeniden başlatması karşılığında önerdiği 30 günlük ateşkes planını kabul etmişti.

Bu görüşmenin ardından pazartesi günü ABD ve Rusya heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirilecek. Pazar günü geç saatlerde medyada çıkan haberlere göre Rusya heyeti Riyad'a gelmiş durumda.