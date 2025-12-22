Haberler

Ukrayna: ABD ve Avrupa ile Gerçekleşen Son Barış Görüşmeleri Verimli Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna heyeti başkanı Rüstem Umerov, ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirdikleri barış görüşmelerinin verimli geçtiğini belirtti. Görüşmelerde 20 maddelik barış planı, çok taraflı güvenlik garantileri ve ekonomik refah konularına odaklandıklarını vurguladı.

KİEV, 22 Aralık (Xinhua) -- Barış müzakerelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, son üç gündür ABD'nin Florida eyaletinde ABD'li ve Avrupalı ortaklarla yürütülen görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini söyledi.

Umerov sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmelerin, 20 maddelik barış planının daha da geliştirilmesi, Ukrayna'ya yönelik çok taraflı güvenlik garantisi ve ABD güvenlik garantisi çerçevelerine ilişkin tutumların uyumlu hale getirilmesi ve ekonomi ve refah planının daha da geliştirilmesine odaklandığını belirtti.

Tarafların, zaman çizelgeleri ve izlenecek adımların sırası hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Umerov, "Ortak önceliğimiz, can kayıplarını durdurmak, garanti altına alınmış güvenliği sağlamak ve Ukrayna'nın toparlanması, istikrarı ve uzun vadeli refahına yönelik koşulları yaratmaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son üç gün içinde "bir dizi verimli ve yapıcı toplantı" yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
title