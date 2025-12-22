Ukrayna: ABD ve Avrupa ile Gerçekleşen Son Barış Görüşmeleri Verimli Geçti

KİEV, 22 Aralık (Xinhua) -- Barış müzakerelerinde Ukrayna heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, son üç gündür ABD'nin Florida eyaletinde ABD'li ve Avrupalı ortaklarla yürütülen görüşmelerin "verimli ve yapıcı" geçtiğini söyledi.

Umerov sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ABD arasındaki görüşmelerin, 20 maddelik barış planının daha da geliştirilmesi, Ukrayna'ya yönelik çok taraflı güvenlik garantisi ve ABD güvenlik garantisi çerçevelerine ilişkin tutumların uyumlu hale getirilmesi ve ekonomi ve refah planının daha da geliştirilmesine odaklandığını belirtti.

Tarafların, zaman çizelgeleri ve izlenecek adımların sırası hakkında da görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Umerov, "Ortak önceliğimiz, can kayıplarını durdurmak, garanti altına alınmış güvenliği sağlamak ve Ukrayna'nın toparlanması, istikrarı ve uzun vadeli refahına yönelik koşulları yaratmaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son üç gün içinde "bir dizi verimli ve yapıcı toplantı" yapıldığını ifade etti.