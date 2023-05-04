Ukrayna ve Ab, Tercihli Ticaret Uygulamasını Bir Yıl Daha Uzatma Kararı Aldı

KİEV, 4 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB), 5 Haziran'da sona erecek olan tercihli ticaret rejimlerini bir yıllığına uzatma konusunda anlaştıklarını söyledi.

KİEV, 4 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB), 5 Haziran'da sona erecek olan tercihli ticaret rejimlerini bir yıllığına uzatma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ukrayna ve AB, "vizesiz ekonomik uygulama" bir yıl daha uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Şmıgal, Çarşamba günü Telegram'da paylaştığı bir gönderide, Ukraynalı işletmelerin mallarını AB'ye herhangi bir kota, vergi veya gümrük tarifesi olmaksızın satmaya devam edebileceklerini yazdı.

Şmıgal, tercihli ticaret uygulamalarının süresinin uzatılmasının Ukrayna ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.

Başbakan, Ukrayna tarım ürünlerinin Avrupa pazarına erişiminin beş komşu ülke tarafından yasaklanmasının ardından şu anda kısmen restore edildiğini kaydetti.

Şmıgal, Avrupa Komisyonu'nun, Ukrayna'nın komşularına dört tür tarım ürünü ihraç etmesini geçici olarak kısıtlayan bir uzlaşma mekanizması geliştirdiğini söyledi.

Ukrayna'nın endüstriyel malları ve gıdaları üzerindeki tarife ve kotaları kaldıran Ukrayna-AB tercihli ticaret rejimi, Haziran 2022'de yürürlüğe girmişti.

Geçen ay Polonya, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya, Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerine tek taraflı ithalat kısıtlamaları getirdi.