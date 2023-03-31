Ukrayna, Üyelik Müzakerelerinin Başlamasından Sonraki Bir Yıl İçinde AB'ye Katılmayı Hedefliyor

KİEV, 31 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, üyelik müzakerelerinin başlamasından sonraki bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne (AB) katılmayı hedeflediğini söyledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının haberine göre Kuleba Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 2023'te AB üyelik müzakerelerine başlamak. Ukrayna'nın yaklaşık bir yılda tam üye olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan, Ukrayna'nın, AB'nin üyelik için öngördüğü görevleri "herkesin beklediğinden çok daha hızlı" yerine getirdiğini vurguladı.

Haziran 2022'de AB liderleri Ukrayna'yı üyelik için aday kabul etmişti.

Avrupa Komisyonu, katılım müzakerelerini başlatmak için Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken yedi şart öne sürmüştü.