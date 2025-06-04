Ukrayna Temas Grubu Brüksel'de Toplandı

Ukrayna Temas Grubu, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde Brüksel'deki NATO karargahında 28. toplantısı için bir araya geldi.

Toplantının açılışını, video konferans yöntemiyle bakanlara hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptı.

Zelenskiy'nin çağrısıyla, hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıya İngiliz mevkidaşıyla beraber ev sahipliği yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da "(Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'a hitaben) Ukrayna'ya olan desteğimizin hem Alman hükümeti hem de kişisel olarak benim için bir öncelik olmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz." dedi.

Pistorius, ülkesinin Ukrayna'nın bu savaşı güçlü bir konumda bitirmesine yardımcı olmak istediğini belirterek "Rusya, amacına ulaşmak için her şeye başvuruyor. Rus birlikleri, Donbas'ta daha fazla toprak kazanımı elde etmek için tüm güçleriyle çabalıyor. Ukrayna'nın cephe hattından uzak bölgeler de dahil olmak üzere şehirlerini ve sivil altyapısını, hava ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef almaya devam ediyorlar. Ancak bana göre, bu, bir zayıflık işareti." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın geçen haftalarda yoğunlaştırdığı saldırıların "cephe hattı birliklerinin neredeyse hiçbir ilerleme kaydedemediği gerçeğini gizleme girişimi" olduğunu savunan Pistorius, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, stratejik hedeflerinden hiçbirine ulaşamadı ve Rusya'nın askeri başarısı ne yakın ne de beklenen bir şey. Putin, bu savaşa son verebilirdi ancak şimdi Moskova barışçıl bir çözüm bulmaya isteksiz olduğunu açıkça belirtti." diye konuştu.

Pistorius, Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu silah, mühimmat ve eğitimlerle desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak "Rusya'nın başka türlü düşünmesi yanlış olur." mesajını verdi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de "Rusya artık rutin olarak günde 300'den fazla İHA'yı Ukrayna'ya ateşliyor. Bu, önemli bir değişim. Bu 2025 boyunca sürdürülebilecek bir ateş hızı. Başkan Putin, barıştan yana olmadığını kanıtlamaya devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

Healey, Rusya'nın bütçesinin yüzde 20'sini orduya harcadığını vurgulayarak "Rusya ateşkes görüşmelerini engellemeye devam ediyor ve buna rağmen Ukrayna böylesine büyük bir kararlılık ve cesaretle savaşmaya devam ediyor. Rus ordusuna derin hasar vermeye devam ediyor. Bu savaşın bitmesini istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İngiliz Bakan, "Putin barış için ciddi olduğunu kanıtlayana kadar, Ukrayna Temas Grubunun rolü ve sorumluluğu devam ediyor." dedi.

Ülkesinin bu yıl Ukrayna'ya İHA teslimatını on katına çıkaracağını, mühimmat için ise 100 bin rakamını hedeflediğini belirten Healey, diğer yandan Ukraynalı askerleri eğitmeye devam edeceğini kaydetti.

Türkiye, toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından temsil ediliyor.