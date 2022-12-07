Ukrayna Tarımı Çatışma Nedeniyle 6,6 Milyar Dolarlık Doğrudan Zarara Uğradı

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yakın tarihli bir rapora atıfta bulunularak ülkenin tarım sektörünün devam eden Rusya-Ukrayna çatışması sebebiyle 6,6 milyar ABD doları doğrudan zarar gördüğü kaydedildi.

KİEV, 7 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yakın tarihli bir rapora atıfta bulunularak ülkenin tarım sektörünün devam eden Rusya-Ukrayna çatışması sebebiyle 6,6 milyar ABD doları doğrudan zarar gördüğü kaydedildi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı ile Kiev Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan rapora göre, çatışmanın Ukrayna tarım endüstrisine verdiği dolaylı zararın 34,25 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomi Bakanlığı, 2022 yılının ilk 11 ayında Ukrayna'nın tarım ihracatının geçen seneye oranla yüzde 16,7 düşüşle 50,9 milyon tona gerilediğini belirtti.

Ukrayna, Ocak-Kasım döneminde yurt dışına tarım ürünleri satışından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 düşüşle 21,1 milyar dolar kazandı.

Rusya-Ukrayna çatışması 24 Şubat'ta başlamıştı.