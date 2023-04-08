Ukrayna Tam Üyelik Öncesinde AB Ortak Pazarına Entegre Olmayı Planlıyor

KİEV, 8 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko Cuma günü, Ukrayna'nın tam üyelikten önce Avrupa Birliği (AB) iç piyasasına entegre olmayı planladığını söyledi.

Hükümetin basın servisi, Sviridenko'nun, "Amacımız, AB'ye katılmayı beklemeden AB iç piyasasına entegre olmaktır" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Bakan, günün erken saatlerinde hükümetin, Ukrayna'nın AB mobil dolaşım alanına katılmasının yolunu açan bir belge kabul ettiğini söyledi.

Sviridenko, gelecekte Ukrayna'nın gümrükler ve enerjiden gıda güvenliğine kadar ilgili tüm alanlarda iç piyasaya entegrasyon konusunda çalışmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

Sviridenko, Ukrayna ile AB arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendirmeye yönelik Öncelikli Eylem Planı'nda 29 önlem yer aldığını söyledi.

AB liderleri, Ukrayna'yı Haziran 2022'de birliğe aday üye olarak kabul etmişti.

Ocak ayında Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın iki yıl içinde AB'ye üye olmayı amaçladığını belirtmişti.