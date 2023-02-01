Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Tahıl Anlaşması Kapsamında 19 Milyon Ton Gıda Maddesi İhraç Etti

Güncel Haberler

Ukrayna Tahıl Anlaşması Kapsamında 19 Milyon Ton Gıda Maddesi İhraç Etti

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkedeki Karadeniz limanları, tahıl ve gübre ihracatıyla ilgili varılan tarihi anlaşma kapsamında Ağustos ayından bu yana 19 milyon ton gıda maddesi sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna Tahıl Anlaşması Kapsamında 19 Milyon Ton Gıda Maddesi İhraç EttiUkrayna'nın Mariupol kentinde hasar gören binaların önünden geçen bir kişi, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkedeki Karadeniz limanları, tahıl ve gübre ihracatıyla ilgili varılan tarihi anlaşma kapsamında Ağustos ayından bu yana 19 milyon ton gıda maddesi sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna'da hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının Salı günü yayımlandığı habere göre Dmytrasevych, ülkesinin Karadeniz'deki üç limanından ayda 3 milyon ton civarında tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç ettiğini söyledi.

Dmytrasevych, ülkedeki Odesa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarının yurtdışına ayda yaklaşık 6 milyon ton gıda maddesi tedarik etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Bekir Pakdemirli Karadeniz Mariupol Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title