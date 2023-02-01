Ukrayna Tahıl Anlaşması Kapsamında 19 Milyon Ton Gıda Maddesi İhraç Etti

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkedeki Karadeniz limanları, tahıl ve gübre ihracatıyla ilgili varılan tarihi anlaşma kapsamında Ağustos ayından bu yana 19 milyon ton gıda maddesi sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde hasar gören binaların önünden geçen bir kişi, 27 Ocak 2023. (Fotoğraf: Victor/Xinhua)

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Markiyan Dmytrasevych ülkedeki Karadeniz limanları, tahıl ve gübre ihracatıyla ilgili varılan tarihi anlaşma kapsamında Ağustos ayından bu yana 19 milyon ton gıda maddesi sevk edildiğini belirtti.

Ukrayna'da hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının Salı günü yayımlandığı habere göre Dmytrasevych, ülkesinin Karadeniz'deki üç limanından ayda 3 milyon ton civarında tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç ettiğini söyledi.

Dmytrasevych, ülkedeki Odesa, Çornomorsk ve Pivdennyi limanlarının yurtdışına ayda yaklaşık 6 milyon ton gıda maddesi tedarik etme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.