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Ukrayna: Son bir günde Rusya'ya ait 3 tank, 1 uçak ve 1 helikopteri yok ettik

Ukrayna: Son bir günde Rusya'ya ait 3 tank, 1 uçak ve 1 helikopteri yok ettik

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 3 tank, 1 uçak, 1 helikopter ve 2 roketatar sistemini kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 3 tank, 1 uçak, 1 helikopter ve 2 roketatar sistemini kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-18 Ağustos döneminde verdiği kayıplara ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamada, son 1 günde Rus ordusuna ait 1 uçak, 1 helikopter, 3 tank, 1 insansız hava aracı, 17 top, 2 roketatar, 6 araç ve 17 zırhlı aracın imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusunun ayrıca 200 askerini kaybettiği, en fazla kayıp verilen bölgenin Donetsk civarı olduğu bildirildi.

Savaşın başlangıcından bu yana Rusya'ya ait 234 uçak, 197 helikopter, 1889 tank, 4 bin 179 zırhlı araç, 1010 top, 15 gemi ve hafif sürat teknesi, 793 insansız hava aracı, 3 bin 61 araç, 265 roketatar ve 136 hava savunma sisteminin imha edildiği, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Rus ordusunun toplamda 44 bin 300 askerini kaybettiği iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

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