Ukrayna: Son bir günde Rus saldırılarının sonucu 11 sivil öldü, 13 kişi yaralandı

Rusya'ya karşı savaşın sürdüğü Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine son bir günde Rus güçlerince düzenlenen saldırıların sonucu 11 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirilo Timoşçenko, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın çeşitli yerleşim yerlerine 20 Ekim'de düzenlediği saldırılar hakkında Telegram hesabından paylaşım yaptı.

Timoşçenko, ağırlıklı olarak Harkiv ile Mıkolayiv ve Donetsk bölgelerine yönelik saldırıların yapıldığını duyurarak, Rus güçlerin saldırılarının sonucu söz konusu 3 bölgede 11 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 13 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna'daki savaşta 429 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'da savaş nedeni ile yaşamını yitirmiş çocuklar hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeni ile bugüne kadar 429 çocuğun öldüğü ifade edilen açıklamada, 1246'dan fazla çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'da Rus güçlerin kontrol ettiği bölgelerde, savaş nedeni ile ölen veya yaralanan çocuklar hakkında bilgilerin alınmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, bu bilgilerin değişebileceği belirtildi.