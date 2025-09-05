Ukrayna, Slovakya'ya Enerji Tedarik Edecek, Ancak Rus Kaynakları Kullanmayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin, Slovakya'ya gaz ve petrol tedarik ederek enerji güvenliği sağlamaya hazır olduğunu ancak bunun Rus enerji kaynaklarıyla olmayacağını söyledi.

Ukrinform ajansının haberine göre Zelenskiy, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde Slovakya Başbakanı Robert Fico ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, "Slovakya ile enerji konularını görüştük. Gaz ve petrol tedarik etmeye hazırız. Tek bir ilkemiz var o da Rus enerji kaynaklarını kullanmamak. Çünkü biz savaş halindeyiz. İşin özü bu." dedi.

Fico ile Ukrayna'ya güvenlik garantileri konusunu da görüştüklerini belirten Zelenskiy, Slovakya'nın bu konuda pozisyonunu belirlemeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Fico ile görüşmesine dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Slovakya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasına destek verdiğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerini Fico'ya aktardığını ifade eden Zelenskiy ayrıca, "Rus petrolünün, tıpkı Rus gazı gibi geleceği olmadığını" kaydetti.

Fico'dan en kısa sürede Ukrayna'da ateşkes sağlanması vurgusu

Başbakan Fico, Ukrayna ile farklı görüşlere sahip olsalar da ikili ilişkilerin daha iyi olması gerektiğini dile getirerek, "Slovakya–Ukrayna ilişkileri, bazen farklı siyasi görüşlerin işbirliğinin özünü gölgelemesine rağmen ilişkilerin sürdürülebileceğinin iyi bir örneğidir." dedi.

Fico, Zelenskiy ile karşılıklı temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını aktardı.

Enerji altyapısı meselesini de ele aldıklarını ifade eden Fico, Ukrayna'da en kısa sürede ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'tan, Avrupalı liderlere "Rus petrolünü almayın" çağrısı

Trump, katıldığı "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısında, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlatmıştı.

Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirten Trump, Avrupalı liderlerin Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği için Çin'e de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini söylemişt???????i.