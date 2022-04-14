Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sivillerin bugünkü tahliyesi için 9 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, bugün çatışma bölgelerindeki sivillerin 9 koridor üzerinden güvenli bölgelere geçebileceğini bildirdi.

Mariupol, Berdyansk, Tokmak ve Energodar'dan Zaporijya'ya geçmek isteyenlerin ancak kendi araçlarıyla çıkabileceklerini belirten Vereşçuk, Severonodetsk, Lisiçansk, Popasna ve Rubijne kentleri ile Gornoe istasyonuna tahliye için otobüs göndereceklerini kaydetti.

Vereşçuk, Luhansk bölgesindeki koridorların Rus birliklerinin ateşkes yapması durumunda çalışacağını duyurdu.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Başbakan Yardımcısı, Telegram, Çatışma, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title