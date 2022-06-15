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Ukrayna: Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırıları püskürtülüyor

AA - Güncel
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Ukrayna: Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırıları püskürtülüyor

Ukrayna, Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırılarının püskürtüldüğü, buralarda çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna, Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırılarının püskürtüldüğü, buralarda çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile savaştaki son durum hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun, Sumi bölgesinde bulunan Sopiç, Baranivka, Ulanove ve Baçivsk yerleşim birimlerindeki sivil altyapıya yönelik saldırılar düzenlediği ve Ukrayna birliklerini Harkiv yönünde sınıra doğru ilerleyişini engellemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, Rubijne yerleşim biriminde çatışmaların sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ruslar, Slavyansk kentine yönelik taarruza devam etmek için çabalarını yoğunlaştırarak Şevelivka, Virnopilye, Gruşuvaha, Nova Pavlivka yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgelere topçu sistemiyle saldırı düzenledi. Askerlerimiz, Bogorodiçne ve Dolina yerleşim birimleri bölgelerindeki saldırıları başarıyla püskürttü. Düşman, Krasnopillya yönünde taarruza devam ediyor. Burada çatışmalar sürüyor."

Rus güçlerinin Severodonetsk yönündeki Ukrayna askeri pozisyonlarına yönelik saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, "Ukraynalı askerler, Severodonetsk ve Toşkovets kentlerinde Rus saldırılarını püskürtüyor. Burada çatışmalar devam ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun, Novopavlosk ve Bahmut yönündeki saldırıları püskürterek Rus güçlerini eski pozisyonlarına dönmeye zorladığı aktarıldı. Rus ordusunun kayıplar vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna Silahlı Kuvvetler, son 24 saatte Rus ordusuna ait 250 asker, 6 tank, 25 zırhlı araç, topçu ve roketatar sistemi, helikopter ve 3 insansız hava aracını yok etti. Toplamda 32 bin 750 Rus askeri öldü."

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

AA / Güncel

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