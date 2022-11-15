Ukrayna Sene Sonuna Kadar 7,8 Milyar Dolar Dış Yardım Bekliyor

KİEV, 15 Kasım (Xinhua) -- Interfax-Ukrayna haber ajansının Pazartesi günü yayınladığı ve Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'ya dayandırdığı habere göre, Ukrayna sene sonuna kadar 7,8 milyar ABD doları tutarında dış yardım çekmeyi hedefliyor.

KİEV, 15 Kasım (Xinhua) -- Interfax- Ukrayna haber ajansının Pazartesi günü yayınladığı ve Maliye Bakanı Serhiy Marchenko'ya dayandırdığı habere göre, Ukrayna sene sonuna kadar 7,8 milyar ABD doları tutarında dış yardım çekmeyi hedefliyor.

Kiev'de gazetecilere konuşan Marchenko, Ukrayna'nın uluslararası partnerlerden 4,8 milyar doları bu ay, geri kalan miktarı da Aralık ayında almayı beklediğini söyledi.

Marchenko, "Aralık yılın son ayı ve genellikle Aralık ayı giderleri en yüksektir ve aylık ortalamanın üzerindedir. Bu nedenle, tabii ki şimdi hem Kasım hem de Aralık aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmek için tüm olasılıkları deniyoruz" dedi.

Ocak-Mart 2023'teki finansman hakkında yorum yapan Marchenko, Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak için Avrupa Birliği'nden açıklanan 18 milyar euroluk (yaklaşık 18,58 milyar dolar) yardımın bir kısmını göndereceğini söyledi.

Hükümete göre, Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak amacıyla ayda yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacı bulunuyor.

Maliye Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 24 Şubat'ta Rusya ile çatışmanın başlamasından bu yana 24,1 milyar dolar uluslararası yardım aldığını kaydetmişti.