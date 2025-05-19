Ukrayna SBU, Karadeniz'de Rus Askeri Hedeflerine Saldırı Düzenledi

Ukrayna SBU, Karadeniz'de Rus Askeri Hedeflerine Saldırı Düzenledi
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Ukrayna Güvenlik Servisi, Karadeniz'deki doğal gaz üretim platformlarındaki Rus ordusuna ait radar sistemlerine ve depolarına insansız deniz ve hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının amacı, Rus askeri hedeflerini imha etmek olarak belirlendi.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Karadeniz'de doğal gaz üretim platformlarındaki Rus ordusuna ait radar sistemi ve depolarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

SBU'ya ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de yer alan doğal gaz üretim platformlarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının insansız deniz ve insansız hava araçları (İHA) ile yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SBU, (insansız) deniz araçları ve İHA'ları kullanarak Karadeniz'de gaz üretim platformlarındaki düşman radarını ve depolarını imha etti. Saldırının amacı Karadeniz'de Rus ordusuna ait askeri hedeflerin imha edilmesidir. Hedefimizde Ukrayna'nın doğal gaz üretim platformlarında bulunan Rus radar ekipmanları vardı. Saldırıda, düşmanın hava ve su üstü durumunu gözetlemek için kullandığı 'Neva' radar istasyonu, depolama tesisleri ve kuledeki bir konut bloğu imha edildi."

SBU tarafından, söz konusu saldırıyla ilgili bir görüntü de paylaşıldı.

Rusya 112 İHA ile Ukrayna'ya saldırı düzenledi

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırı düzenlediği duyuruldu.

Rusların, simülatör ve saldırı tipi İHA'lardan oluşan toplam 112 İHA ile saldırı yaptığı kaydedilen açıklamada, hava kuvvetlerince 41 İHA'nın imha edildiği, 35 İHA'nın ise yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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