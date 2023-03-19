Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor

Güncel Haberler

Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, "Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut'u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title