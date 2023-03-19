Ukrayna: Savunma kuvvetlerimiz Bahmut'u savunmaya devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrindeki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin Bahmut şehrini savunmaya devam ettiğini belirten Yermak, "Savunma güçleri doğuda düşmanı geride tutmaya devam ediyor, onların Bahmut'u işgal etme planları artık başarısız oluyor. Ukrayna önde." ifadelerini kullandı.