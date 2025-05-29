Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Rusya'dan Barış Memorandumu Bekliyoruz

KİEV, 29 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, 2 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı öncesinde Rusya'dan bir barış "memorandumu" almayı beklediklerini söyledi.

Rusya'yla görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Umerov, çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ruslarla yeni görüşmelerde bulunmaya karşı değiliz. Ancak toplantının boş geçmemesi ve savaşı sona erdirmeye yönelik somut adımlar atılabilmesi için onların memorandumunu bekliyoruz" dedi.

Umerov, "Rus tarafının, seyahatten önce belgelerini değerlendirmeye alınmak üzere bize teslim etmesi için en az 4 günü daha var" ifadelerini kullandı.

Umerov, Ukrayna'nın pozisyonunu açıklayan belgeyi, Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky'ye teslim ettiğini de sözlerine ekledi.

16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri, Mart 2022'den bu yana ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirmişti.

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada müzakerelerin ikinci turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını duyurdu.