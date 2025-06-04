Ukrayna Savunma Bakanı Umerov: Barış İstiyoruz

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ülkesinin barış istediğini ve (İstanbul'da yapılan) müzakerelere tüm ekiplerini gönderdiğini, Rus tarafının ise aynı çizgide olmadığını ifade etti.

Umerov, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Brüksel'deki karargahta düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna Temas Grubu, Ukrayna için önemli bir sembol. Birlik sembolü, yardım sembolü." diyen Umerov, NATO ülkelerine ekonomik, politik ve diplomatik destekleri için teşekkürlerini iletti.

Umerov, "Ukrayna barış istiyor. Şubat ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimini destekledik. Ukrayna müzakereler için ekiplerini sürekli olarak gönderiyor ancak şu anda ültimatomların devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ukraynalı Bakan bugünkü toplantıdan olumlu sonuçlarla ayrılmak istediğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Rutte de "NATO müttefiklerinin, Wiesbaden'daki (Almanya) komutanlıklarımız aracılığıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, Başkan Trump'ın kalıcı barış için gösterdiği çabaları takdir ettiğini dile getirerek, Umerov'a hitaben "Kişisel olarak ve kıdemli meslektaşlarınızla birlikte bu çatışmayı kalıcı bir şekilde sona erdirmek için burada yer aldığınız için çok mutluyum." diye konuştu.

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir kez daha Ukrayna'ya saldırmayı göze almamasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.