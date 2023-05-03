Ukrayna Savunma Bakanı: NATO Standartlarının Yüzde 18'ini Yerine Getirdik

KIEV, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) standartlarının yüzde 18'ini yerine getirdiğini söyledi.

KIEV, 3 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) standartlarının yüzde 18'ini yerine getirdiğini söyledi.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Salı günü yayımladığı habere göre Reznikov, Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar NATO birliği standartlarının yüzde 30 ila 35'ini gerçekleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Reznikov, Ukrayna'nın örgüte üye olabilmesi için standartları yüzde 100 uygulamasına gerek olmadığını kaydetti.

Reznikov'a göre NATO üyelerinden hiçbiri, birliğin 1.200'den fazla standardının tamamını yerine getirmedi.

Ukrayna parlamentosu geçen ay NATO'yu, Ukrayna'nın birliğe katılımını hızlandırmaya çağırmıştı.

NATO, 2020'de Ukrayna'yı Gelişmiş Fırsatlar Ortağı olarak tanımıştı.