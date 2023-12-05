Ukrayna Savunma Bakanı NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna'ya verilen desteği ve NATO üyeliğine giden yol hakkında görüştü.

KİEV, 5 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov Pazartesi günü Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile savaş alanındaki gelişmeleri ve Ukrayna'ya verilen desteği görüştü.

Ukrinform haber ajansının bildirdiğine göre Umerov ve Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen görüşmede Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçları ve NATO üyeliğine giden yol hakkında da konuştu.

Habere göre Stoltenberg, NATO'nun Kiev'e siyasi ve tatbiki desteğini artırmayı ve Ukrayna'nın kendi kuvvetlerini ittifakla tam olarak uyumlu hale getirmesi için uzun vadeli destek sağlamayı planladığını söyledi.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığı hakkında da konuşan Stoltenberg, tüm müttefiklerin hemfikir olması ve koşulların yerine getirilmesi halinde üyeliğin mümkün olduğunu kaydetti.

Görüşmelerin ardından Umerov, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, ordunun NATO ile uyumlu hale gelmesini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Stoltenberg, Eylül ayında yaptığı açıklamada ancak Rusya-Ukrayna çatışmasındaki düşmanlıkların sona ermesinden sonra Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceğini söylemişti.

NATO 2020 yılında Ukrayna'yı Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı olarak tanımıştı.