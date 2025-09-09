Ukrayna Savunma Bakanı, Kremlin'ı Ateşkes Önerilerini Reddettiği İçin Suçladı

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Kremlin'i ateşkes önerilerini reddetmek ve gerginliği tırmandırmaya devam etmekle suçladı.

İngiltere ve Almanya'nın öncülüğünde başkent Londra'da hibrit formatta 30. Ukrayna Temas Grubu Toplantısı düzenlendi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Alman mevkidaşı Boris Pistorius'un başkanlığında düzenlenen toplantıya, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de fiziken katıldı.

"Ukrayna'ya desteğimizi artırmalıyız"

Bakan Healey, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna Temas Grubu'nun, Avrupa ve ötesinden 50 ülke, millet ve ortaktan oluşan çok özel bir grup olduğu söyledi.

Healey, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Barış güçle sağlanır." ifadesini hatırlatarak, Ukrayna Temas Grubu üyelerinin görevinin de "savaşı unutarak bu barışı tehlikeye atmamak" olduğunu kaydetti.

Bu nedenle, Ukrayna'ya askeri yardımları arttırdıklarına değinen Healey, "Ancak, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin de adımlarını hızlandırdı. Bu yüzden, daha fazlasını yapmalıyız. Hızlanmalıyız. Hızlanmalı ve Ukrayna'ya desteğimizi artırmalıyız. Ukrayna savaşçılarına daha hızlı ve daha fazla malzeme sağlamalıyız." dedi.

Bakan Healey, İngiltere'nin barış için çabalamayı ve müttefikleriyle Putin'i masaya oturtmaya çalışmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

İngiltere'nin şu ana kadar ele geçirilen Rus varlıklarından 1 milyar sterlin üzerinde miktarı Ukrayna'ya doğrudan hayati önem taşıyan ekipman satın almak için kullandığını teyit eden Healey, Uluslararası Ukrayna Fonu'nun ise ilk kez 2 milyar sterlin üzerinde katkı topladığını aktardı.

Healey, "Son olarak, önümüzdeki 12 ay içinde İngiltere, burada üreteceğimiz ve Ukrayna'ya teslim edeceğimiz binlerce uzun menzilli, tek yönlü saldırı insansız hava aracını finanse edecek." bilgisini paylaştı.

Konuşmasının sonunda Putin'e seslenen Bakan Healey, "Saldırganlığınızı görüyoruz. Yeni saldırılarınızı görüyoruz, ancak bu sadece Ukraynalılarla olan birliğimizi güçlendiriyor ve onları desteklemek için daha ileri ve hızlı gitme kararlılığımızı artırıyor." diye konuştu.

"Putin zaman kazanmaya çalışıyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Pistorius da Rusya'nın savaşı sona erdirme konusunda hala ciddi bir niyet göstermediği değerlendirmesinde bulunarak, "Aksine, Başkan Trump'ın doğrudan barış müzakerelerine katılma davetine rağmen, Rusya Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor, hatta yoğunlaştırıyor." dedi.

Putin'in zaman kazanmaya çalıştığını, bunun nedeninin de Rus kara birliklerinin Ukrayna'nın güçlü savunmasına karşı ilerleme kaydedememesi olduğunu söyleyen Pistorius, "Ukrayna'yı desteklemek için yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

"Kremlin ateşkes önerilerini reddediyor"

Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal de konuşmasında, grubun ülkesine verdiği sarsılmaz destek için teşekkürlerini sunarak, "Rusya'nın tam ölçekli işgalinin üç buçuk yıldır sürdüğü bu dönemde, askerlerimiz sizin desteğinizi hissettiler." dedi.

Şmigal, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına değinerek, "Kremlin ateşkes önerilerini reddediyor ve gerginliği tırmandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, geçen cumartesi günü Ukrayna'ya yönelik en büyük kombine saldırı sırasında bir kez daha Ukraynalı sivilleri öldürdüğünü belirterek, bugün ise Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yarova yerleşim birimine düzenlediği hava saldırısında 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Rusya'ya tepkinin güce dayalı olması gerektiğinin altını çizen Şmigal, bu bağlamda, ülkesine verilen desteğin artırılmasının önemine işaret etti.

Şmigal, Rusya'ya yönelik ekonomik baskının da yoğunlaştırılması gerektiğini belirterek, "Böylelikle Rusya bu savaş için daha az kaynağa sahip olur. Sadece birlikte galip gelebiliriz ve Avrupa kıtasında barışı sağlayabiliriz." diye konuştu.