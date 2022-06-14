Ukrayna: Savaşta ölen Rus askeri sayısı 32 bin 500 oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Savaşta ölen Rus askeri sayısı 32 bin 500 oldu

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna: Savaşta ölen Rus askeri sayısı 32 bin 500 oldu

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 32 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 32 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat-14 Haziran tarihlerinde Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Ukrayna topraklarında 32 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bunun yanı sıra 233 uçak, 179 helikopter, 1434 tank, 3 bin 503 zırhlı araç, 721 top, 229 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun, 2 bin 473 araç ve yakıt aracı, 58 özel araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ve 588 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Tragger Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title