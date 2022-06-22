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Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 34 bin 230'a çıktığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 34 bin 230'a çıktığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-21 Haziran'da Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi.

Ukrayna topraklarında hayatını kaybeden Rus asker sayısı 34 bin 230'a çıktı. Bunun yanı sıra Rusya'ya ait 216 uçak, 182 helikopter, 1496 tank, 3 bin 614 zırhlı araç, 752 top, 137 füze, 239 roketatar sistemi ve 99 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 543 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 614 insansız hava aracını da kaybetti.

Rus birlikleri en çok Slavyansk, Bahmut ve Avdeevskiy bölgelerinde kayıplar verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerin öldüğü duyurulmuştu.???????

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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