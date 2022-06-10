Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 32 bine yaklaştı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 şubattan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 32 bine yaklaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 şubattan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 32 bine yaklaştığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ila 10 Haziran arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Buna göre, Ukrayna topraklarında 31 bin 900 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 212 uçak, 178 helikopter, 1409 tank, 3 bin 450 zırhlı araç, 712 top, 125 füze, 222 roketatar sistemi ve 97 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 438 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi, 572 insansız hava aracını da kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte ülkenin güneyindeki cephede 33 işgal askerinin yanı sıra Grad roketatar sistemi, 8 insansız hava aracı ile 3 düşman mühimmatını imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

???????

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title